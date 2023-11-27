أمطار غزيرة وخروج أمواج البحر للكورنيش بالإسكندرية (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم لـسقوط أمطار غزيرة على كافة الأنحاء.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، إلى أن المحافظة تشهد تساقط الأمطار بشكل مستمر منذ مساء الأمس، تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن ارتفاع أمواج البحر وخروجه على طريق كورنيش المكس بالعجمي وكورنيش الإسكندرية، لافتة إلى التعامل مع المياه وتصريفها.

186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.



استمرار الأمطار على الإسكندرية اليوم

وأضاف أنه من خلال اخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الإثنين أن تشهد محافظة الأسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، كما يستمر اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ ساعة وارتفاع الأمواج الذي يتراوح من 3 إلى 4 أمتار



وأكد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدًا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

طقس الإسكندرية

طقس الإسكندرية

طقس الإسكندرية