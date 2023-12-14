الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات باليوروباليج.

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "جوزيف ماريان".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ستُذاع مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 1.

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ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات وتعزيز صدارته للمجموعة الخامسة، رغم ضمان تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويخوض محمد صلاح مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما توّج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

في المقابل، يتشبث فريق سانت جيلواز بكل آماله أمام ليفربول، حيث يطمح في الفوز على ليفربول، ثم انتظار تعثر تولوز بنتيجة الهزيمة أمام لاسك لينز النمساوي، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور التالي من المسابقة، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

بينما يتطلع فريق تولوز الفرنسي للفوز على لاسك لينز، في المواجهة المرتقبة بينهما على ملعب "لينزر"، وذلك من أجل تأمين وصافته لجدول ترتيب المجموعة، وخطف بطاقة التأهل للدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ترتيب ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، متفوقًا على كلًا من تولوز الفرنسي صاحب الوصافة برصيد 8 نقاط، وسانت جيلواز صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد لاسك لينز النمساوي في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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