بيراميدز يدافع عن قمة دورى نايل أمام بلدية المحلة فى غياب توريه ورمضان صبحى

يستضيف بيراميدز فريق بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري نايل.

ويتصدر بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جدول دوري نايل برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الجونة من الأسبوع الثامن وحقق بيراميدز خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وحقق الفوز في أخر مبارياته بدوري نايل على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة والحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

غياب رمضان صبحي وتوريه عن بيراميدز

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وأحمد ميهوب ويوسف نادر وعلي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي وأحمد فتحي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ ويوسف أسامة وسيف جعفر ومهند لاشين ووليد الكرتي وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد رضا بوبو وفخري لاكاي وفينسون ماييلي ودودو الجباس.

ويفتقد بيراميدز جهود البوركيني إبراهيم بلاتي توريه بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده في مباراة الإسماعيلي ورمضان صبحي بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات كما يغيب محمود مرعي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل.

بلدية المحلة وطموح العودة بنتيجة إيجابية

على الجانب الأخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق بلدية المحلة انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه 11 هدفا وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على فاركو والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام طلائع الجيش ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء بعيدا عن المراكز الثلاثة الأخيرة.

يدير المباراة صبحي العمراوي ويساعده وائل شعبان وإسلام أبوالعطا ومعهم مصطف الشهدي حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.