قائمة ليفربول لمواجهة أونيون سان جيلواز.. غياب محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عن قائمة فريقه لمواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول وأونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ويستعد ليفربول لمواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، غدًا الخميس، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتُقام المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

قائمة ليفربول لمواجهة أونيون سان جيلواز

أما عن قائمة ليفربول لمواجهة أونيون سان جيلواز، فشهدت استبعاد المحترف المصري محمد صلاح للراحة بعد حسم التأهل، وأيضًا زملائه فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد.

وجاءت قائمة ليفربول لمواجهة أونيون سان جيلواز كالآتي:

في حراسة المرمى: كاوميهين كيليهير - مارسيلو بيتالوجا - فابيان مروزيك

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس - جابرييل كوانساه - كونور برادلي - لوك شامبرز - كالوم سكانلون

خط الوسط: واتارو إيندو - دومينيك تسوبوسلاي - كيرتس جونز - هارفي إيليوت - ريان جرافنبيرش - جيمس ماكونيل - توماس هيل

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - كودي جاكبو - بين دواك - كايد جوردون - جيمس كوماس

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة وضمن التأهل للدور المقبل، فيما يتواجد سان جيلواز في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.