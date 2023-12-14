الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انطلاق المنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية في مصر

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

انطلق صباح اليوم الخميس، المنتدى الرابع لتطوير الصناعة النووية في مصر، والذي تنظمه هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روس أتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسى لمشروع الضبعة النووى شركة "أتوم استروى اكسبورت".

المنتدي الرابع لتطوير الصناعة النووية 

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، برئاسة د.أمجد الوكيل، تنظيم منتدى تطوير الصناعة النووية فى مصر، Seminar on Nuclear Industry، وذلك فى إطار تنفيذ البرنامج النووى المصرى وإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، فإن المنتدى يهدف إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع، وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر، والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية.

بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية 

ووقعت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة د.أمجد الوكيل، بروتوكول تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك على هامش مشاركة وفد من الهيئة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت مراسم جلسة التوقيع لبروتوكول التعاون والتي تمت اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، تبادل الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة النسخ الموقعة من البروتوكول مع محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وأعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع البروتوكول متطلعين الى مزيدًا من التعاون والتقدم بين الجانبين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقتين في كافة المجالات.

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