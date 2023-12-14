الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السكة الحديد يستضيف الجمهورية شبين وبترول أسيوط يصطدم بالقناة فى دورى المحترفين

بترول أسوط تعادل
بترول أسوط تعادل في الجولة الماضية مع أسوان

يحل الجمهورية شبين بقيادة أبوالعينين شحاتة ضيفا على فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد ويستضيف بترول أسيوط فريق القناة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري المحترفين .

السكة الحديد يواجه الجمهورية شبين

في ملعبه يستضيف السكة الحديد السابع برصيد 18 نقطة فريق الجمهورية شبين التاسع عشر برصيد ست نقاط في مباراة مهمة للفريقين رغم اختلاف الدوافع.

فريق السكة الحديد حقق أربعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مرة واحدة وسجل 13 هدفا ودخل مرماه سبعة هداف وفاز في أخر مباراتين على النجوم ودكرنس.

في المقابل حقق الجمهورية شبين انتصارا واحدا وتعادل ثلاث مرات وخسر سبع مباريات ولديه أضعف هجوم في دوري المحترفين ولم يسجل سوى أربعة أهداف ودخل مرماه 14 هدفا وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام المقاصة وراية وطنطا تولي أبوالعينين شحاتة المسئولية خلفا لعصام شعبان ونجح في إيقاف مسلسل الهزائم والتعادل مع وادي دجلة.

يدير المباراة مبروك نبيل ويساعده وائل فتحي ومحمد أحمد حسين ومعهم عبد الكريم نصار حكما رابعا.

السكة الحديد فاز في مباراته الأخيرة على دكرنس 

بترول أسيوط يستضيف القناة

يستضيف بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود فريق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن في الثانية والنصف عصر اليوم بملعب بترول أسيوط.

فريق بترول أسيوط يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل واحد وأربع هزائم وسجل 12 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على غزل المحلة والاتصالات ومكادي تعادل في مباراته الأخيرة مع أسوان.

على الجانب الأخر يحتل القناة المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع ثلاث نقاط فقط من أخر أربع مباريات بالتعادل مع الاتصالات وأسوان وأبوقير للأسمدة والهزيمة أمام مكادي.

يدير المباراة محمود منصور ويساعده محمد سعيد ومحمد أبورحاب ومعهم هيثم الشريف حكما رابعا.

دوري المحترفين فريق السكة الحديد الجمهورية شبين بترول أسيوط القناة

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