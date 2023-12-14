"أ ف ب": الكونجرس الأمريكى يفتح تحقيقًا رسميًّا لعزل بايدن

قالت وكالة فرانس برس (أ ف ب)، أن مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس”، وافق على فتح تحقيق رسمي، لعزل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن.



وذكرت (أ ف ب)، أن "مجلس النواب الأمريكي وافق على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء بايدن الديموقراطيون واهية".



وأضافت وكالة فرانس برس، أنه "على الرّغم من أنّ هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكّد، فإنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024".

