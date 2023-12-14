موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الجامعات 2023-2024

يتساءل الألاف من طلاب الجامعات والكليات عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات 2024، وذلك بعد مضي نحو 10 أسابيع من الترم الأول ومع اقترابه على الانتهاء وحرص الطلاب والأساتذة على معرفة موعد الامتحانات للاستعداد قبلها بوقتٍ كاف.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات 2023-2024

وفي بداية العام الدراسي الحالي، أصدرت وزارة التعليم العالي خريطة تفصيلية للفصلين الدراسيين الأول والثاني بما يشمل موعد الامتحانات وإجازة منتصف العام وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني وهو ما يتوافق بشكل كبير مع الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب المدارس والدبلومات الفنية، وفيما يلي موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات.

موعد امتحانات الترم الأول لطلاب الجامعات 2023-2024

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات في عام 2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي في يوم الخميس 25 يناير 2024، وفقًا للجدول الزمني للعام الدراسي 2023-2024 للجامعات.

موعد إجازة منتصف العام للجامعات 2024

بينما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات في عام 2024 يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي في يوم الخميس 8 فبراير 2024. بعدها، يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في الجامعات في يوم السبت 10 فبراير 2024، وينتهي في يوم الخميس 30 مايو 2024.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات في عام 2024 لتكون خلال شهر يونيو 2024، وذلك وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.

الخريطة الزمنية للدراسة لطلاب المدارس والدبلومات 2023- 2024

إنهاء الفصل الدراسي الأول في يوم 25 يناير 2024.

سيبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي يوم السبت 10 فبراير 2024 وسيستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو 2024.

ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

ستبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

سيتم تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.

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