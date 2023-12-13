"شعبة الخضار والفاكهة" تكشف سبب ارتفاع أسعار البصل

كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، سبب ارتفاع سعر البصل ووصوله إلى 45 جنيهًا للكيلو، ناسبًا ذلك إلى تراجع المساحات المزروعة بالبصل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تصاعد في أسعار البصل والذي وصل جملة من 25 لـ30، وتجزئة من 40 لـ45 جنيها، وذلك بسبب الاعتماد على البصل القديم وتدني مستوى المنتج الجديد، منوها أن الأزمة تنتهي حين تبدأ محافظات الوجه البحري في الحصاد بشهر أبريل المقبل.

يجب التوسع في منافذ البيع

وأكد أنه يجب التوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة والبيع بسعر التكلفة الفعلية بـ20 لـ22 جنيها بدون هامش ربح، مطالبا المواطنين بأخذ الاحتياجات المنزلية فقط؛ لأن البصل المتواجد في الأسواق الحالي غير قابل للتخزين.