وزير الآثار: الحركة السياحية الوافدة إلينا تسير بمعدلات جيدة

استعرض أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا استقرار الأوضاع في مصر وأن الحركة السياحية الوافدة إليها تسير بمعدلات جيدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

وأشار إلى قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتصوير بعض الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال تواجدهم بعدد من المقاصد السياحية المصرية، والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، موضحا أن هذه الأفلام الترويجية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران بما يسهم في الاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة.

وأكد الوزير أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد ارتفاعًا، لافتا إلى أنه خلال شهر أكتوبر من العام الجاري شهدت هذه الحركة نموًا بنسبة 8% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، كما شهدت معدلات الحركة السياحية خلال نوفمبر من العام الجاري نموًا بنسبة 4% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

كما أشار إلى الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، موضحا أن الوزارة تركز حاليًا على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص، لافتًا إلى أنه يتم التركيز وتوجيه ميزانيات وموارد التسويق في مصر إلى 18 دولة تم الاستقرار عليهم كأسواق سياحية مستهدفة وللترويج لهذه المنتجات.