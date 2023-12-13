عيسى يعقد لقاءات إعلامية مع ممثلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء العربية

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عقد اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددًا من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء العربية والتي من بينها وكالة الأنباء القطرية، والشرق، والوطن، والراية.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية لوزير للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماعات كل من الدورة ال 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية، والدورة ال 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

وخلال هذه اللقاءات استعرض الوزير أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تتمثل في العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر وزيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي بمصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، وتطوير تجربة السائحين من خلال تطوير جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمقاصد السياحية المختلفة.

كما أشار إلى أن هذا العام يعد قياسيًا بالنسبة للحركة السياحية الوافدة من السوق القطري لمصر، مشيرًا إلى مؤشرات هذه الحركة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء للحديث عن أبرز التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لمختلف الجنسيات للحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر.

كما أوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بالعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

وتطرق الوزير أيضًا للحديث عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص لصناعة السياحة في مصر وكصانع للسياسات الخاصة بهذه الصناعة، بالإضافة إلى حرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، وتلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة خلال زيارتهم لمصر، لافتًا إلى أن الوزارة تنظم وتراقب عمل حوالي 8000 منشأة تعمل بالقطاع السياحي في مصر من منشآت فندقية وسياحية وشركات سياحة وبازارات ومراكز غوص.

وفي سؤال عن أهمية العنصر البشري في صناعة السياحة، أكد السيد الوزير على حرص الوزارة على تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العاملين بالقطاع، لافتًا إلى ما تقوم به الوزارة من تنظيم برامج تدريبية لتدريب العاملين بالقطاع، كما أكد على الدور الذي تقوم به كليات ومعاهد السياحة والفنادق في مصر لتخريج شباب مؤهل للعمل بالقطاع.



