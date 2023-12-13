برلمانى يتغنى بإقبال المصريين على الانتخابات الرئاسية 2024

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع أطياف الشعب المصري أصروا على أن يكونوا أمام أبواب اللجان في الانتخابات الرئاسية، على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية ETC، أن الصورة التي أخرجها الشعبب المصري في الانتخابات، هي رسالة واضحة للعالم أن مصر يد واحدة.

ونوه إلى أن محور حقوق الإنسان كانت أحد المواضيع التي ناقشها جلسات الحوار الوطني، مشيرًا أن مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية كانت تاريخية.

وأشار إلى أن أروقة البرلمان ستشهد تشريعات جديدة لتمكين الشباب والمرأة، مؤكدًا أن كل هذا يصب في النهوض بالدولة وتنمية المواطن المصري.