جريمة جديدة ضد الإنسانية.. كيف أصبح "الغيث" ملكًا للسلطات الإسرائيلية؟ (فيديو)

أوضح مراسل قناة "الغد الإخبارية"، أن مياه الأمطار أصبحت ملكًا للسلطات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ضياء حوشية مراسل قناة الغد الإخبارية، قال إنه وفقًا لقانون إسرائيلي ينص على أن مياه الأمطار ملك للسلطات الإسرائيلية، فبعد حرب 1967 أصدرت إسرائيل أوامر عسكرية بنقل جميع مصادر المياه للحاكم العسكري.

وأشار مراسل الغد الإخبارية، أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تنص على عدم فتح الآبار، أو تجميع لمياه الأمطار، بالإضافة إلى فتح أي مصدر للمياه دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وفي الحرب الحالية على غزة، انقطعت المياه على سكان القطاع، الأمر الذي دفع البعض لشرب المياه من البحر، أو تجميع لمياه الأمطار، ولكن إذا تم اكتشاف ذلك سيعتقل على الفور.