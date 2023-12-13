"مفيش أكل ولا شرب".. قصة نزوح أم فلسطينية و3 أطفال فى رفح (فيديو)

رصدت قناة الغد الإخبارية، معاناة سيدة نازحة في رفح مع أطفالها، حيث أكدت أنها تفترش الأرض مع أطفالها الثلاثة بعد استشهاد زوجها بسبب القصف الإسرائيلي.

وقالت السيدة: “قوت يومي وأطفالي الثلاثة علبة جبنة فقط، بالإضافة إلى بعض الفتات من الخبز الذي تبلل من مياه الأمطار”.

أطفال غزة يعانون

ونوهت السيدة لكاميرا الغد الإخبارية، أن الوضع صعب لنا وللأطفال، بسبب دخول الشتاء وهطول الأمطار، مضيفة أنها تفترش الأرض وتغطى أطفالها بالأكياس البلاستيك من مياه الأمطار.

وأضافت أن وضع النازحين صعب، بسبب قلة الإمكانات والمواد التي تعين الإنسان على المعيشة، مؤكدة أن أطفالها يعانون من بعض المشاكل الصحية المزمنة.