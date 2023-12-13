الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مفيش أكل ولا شرب".. قصة نزوح أم فلسطينية و3 أطفال فى رفح (فيديو)

معاناة سيدة نازحة
معاناة سيدة نازحة فى فلسطين

رصدت قناة الغد الإخبارية، معاناة سيدة نازحة في رفح مع أطفالها، حيث أكدت أنها تفترش الأرض مع أطفالها الثلاثة بعد استشهاد زوجها بسبب القصف الإسرائيلي.

وقالت السيدة: “قوت يومي وأطفالي الثلاثة علبة جبنة فقط، بالإضافة إلى بعض الفتات من الخبز الذي تبلل من مياه الأمطار”.

أطفال غزة يعانون

ونوهت السيدة لكاميرا الغد الإخبارية، أن الوضع صعب لنا وللأطفال، بسبب دخول الشتاء وهطول الأمطار، مضيفة أنها تفترش الأرض وتغطى أطفالها بالأكياس البلاستيك من مياه الأمطار.

وأضافت أن وضع النازحين صعب، بسبب قلة الإمكانات والمواد التي تعين الإنسان على المعيشة، مؤكدة أن أطفالها يعانون من بعض المشاكل الصحية المزمنة.

نازحة رفح قناة الغد الإخبارية القصف الإسرائيلى اطفالها

مواد متعلقة

السفير حسن هريدى: 55 مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل منذ بداية حرب غزة

بعد تصريحات بايدن.. خبير سياسى: "مسرحية.. الدعم الغربى لإسرائيل مستمر"

"بنموت 100 مرة".. أوضاع إنسانية صعبة بمخيمات إيواء دير البلح (فيديو)

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

فك الشوادر وبوابات الدخول بلجان مصر القديمة (صور)

رئيس لجنة مصر القديمة: إقبال المواطنين استمر حتى اللحظات الأخيرة

كفيف يدلي بصوته بدائرة المنيل: "مصر تستحق إننا ننزل" (فيديو)

قبل انتهاء الماراثون: إقبال كثيف للناخبين بدائرة مصر القديمة والمنيل

الأكثر قراءة

انفراجة.. 140 شاحنة مساعدات إنسانية تصل غزة عبر معبر رفح

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

عاجل| 37 شهيدًا.. الاحتلال الإسرائيلى يستهدف منزلًا فى دير البلح وتحليق مكثف لـ"الدرونز"

عاجل.. إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث الفنان أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

جلال حمام

بين الخوف على مصر وحوار مستقبلها

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك