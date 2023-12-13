بعد تصريحات بايدن.. خبير سياسى: "مسرحية.. الدعم الغربى لإسرائيل مستمر"

قال سمير سكاف، الخبير السياسي، إن ما يجري في الولايات المتحدة، ما هو إلا توزيع أدوار، خاصة بعد تفهم الشعب الأمريكي ما يحدث في غزة، والدعم الأعمى لإسرائيل.

وأضاف الخبير السياسي، خلال مداخلة لقناة "الغد الإخبارية"، أن الولايات المتحدة لن تدعم أي قرار يؤيد وقف إطلاق النار في غزة، إذا لم تكن إسرائيل موافقة على ذلك القرار.

وأشار "سكاف" إلى أن الواقع في غزة هو صوت المدافع والقصف، وأي تصريحات من الإدارة الأمريكية ما هي إلا مسرحية، مشيرًا إلى أن الدول الغربية ما زالت تدعم الكيان الصهيوني.

ونوه الخبير إلى أن الولايات المتحدة تعطى الضوء الأخضر لإسرائيل، مضيفًا أن قرار وقف الحرب في قطاع غزة في يد الإدارة الأمريكية وليس إسرائيل.