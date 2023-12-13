الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأردن وقطر تشددان على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

فلسطين
فلسطين

شددت الأردن وقطر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة ‎قطر لولوة راشد محمد الخاطر، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال ‎منتدى اللاجئين في ‎جنيف، اليوم الأربعاء، لمناقشة الأوضاع الكارثية في ‎غزة، والتعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما شدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكد الوزيران استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما التقى الصفدي اليوم على هامش أعمال ‎منتدى للاجئين في ‎جنيف، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، وبحث معها التطورات الخطيرة في‎ غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وتبعاتها الكارثية، وضمان  حماية المدنيين.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والإنسانية، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب المستعرة على غزة.

كما بحث الوزيران التعاون القائم بين البلدين، والدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه.

وتم التأكيد، خلال الاجتماع، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسئولياته فيما يتعلق باللاجئين".

الأردن غزة ‎منتدى اللاجئين المساعدات الإنسانية المجتمع الدولي

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