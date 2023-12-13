حامد فارس لـ"القاهرة الإخبارية": المجتمع الدولى بدأ ينظر للقضية الفلسطينية وفق الرؤية المصرية

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحلتة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية،"، مساء اليوم الأربعاء، إن المجتمع الدولي بدأ ينظر للقضية الفلسطينية بالسردية والرؤية المصرية.

وأوضح أنه منذ اللحظة الأولي والدور المصري يتصدر المشهد الدولي والإقليمي علي كافة المحاور والاتجاهات، وبالأخص علي الوضع الإنساني الذي يمر بأصعب مراحله مع تراجع المجتمع الدولي عن صد عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هناك اختلافا كبيرا بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الأمن ملزمة، بينما الأمم المتحدة غير ملزمة ولكن لها بعد أخلاقى كبير.