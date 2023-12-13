مستشار الرئيس الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى أداة لتنفيذ الأهداف الأمريكية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري في غزة هو حرب إبادة من أجل الوصول لتصفية القضية الفلسطينية من خلال المذابح التي يشنها الاحتلال في كل مكان.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ 75 عامًا مازلنا نواجه نفس التحديات بسبب إصرار الاحتلال على تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه منذ اللحظة الأولى انكشفت خطة الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من غزة وبعدها ينقلبون لباقي الأماكن على حساب الشعب الفلسطيني وحساب مصر والأردن وربما بعض دول العالم.

وتابع أن فلسطين كان موقفها واضحًا لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ومصر والأردن وقفتا موقفا مشرفا والمجموعة الإسلامية كذلك، مما أدى إلى أن الدول الغربية كلها تقف ضد هذه الفكرة حتى أمريكا نفسها أعلنت معارضتها لمخطط التهجير الفلسطيني.

أمريكا تحرص على بقاء إسرائيل بالمنطقة العربية لتبقى متناحرة

وأكد أنه لا يوجد تحالف حقيقي بين أمريكا وإسرائيل ولكن ما هو قائم عملية توريط، فإسرائيل ليست أكثر من دولة مهمتهما خدمة الأهداف الأمريكية ولهذا تحرص على بقائها لإبقاء المنطقة العربية متجزرة متناحرة متأخرة وكذلك تبقى كأداة أمريكية للحرب على من يخرج عن الإمبريالية.