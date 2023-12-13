الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى أداة لتنفيذ الأهداف الأمريكية

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري في غزة هو حرب إبادة من أجل الوصول  لتصفية القضية الفلسطينية من خلال المذابح التي يشنها الاحتلال في كل مكان.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ 75 عامًا مازلنا نواجه نفس التحديات بسبب إصرار الاحتلال على تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه منذ اللحظة الأولى انكشفت خطة الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من غزة وبعدها ينقلبون لباقي الأماكن على حساب الشعب الفلسطيني وحساب مصر والأردن وربما بعض دول العالم.

وتابع أن فلسطين كان موقفها واضحًا لرفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ومصر والأردن وقفتا موقفا مشرفا والمجموعة الإسلامية  كذلك، مما أدى إلى أن الدول الغربية كلها تقف ضد هذه الفكرة حتى أمريكا نفسها أعلنت معارضتها لمخطط التهجير الفلسطيني. 

أمريكا تحرص على بقاء إسرائيل بالمنطقة العربية لتبقى متناحرة

وأكد أنه لا يوجد تحالف حقيقي بين أمريكا وإسرائيل ولكن ما هو قائم عملية توريط، فإسرائيل ليست أكثر من دولة مهمتهما خدمة الأهداف الأمريكية ولهذا تحرص على بقائها لإبقاء المنطقة العربية متجزرة متناحرة متأخرة وكذلك تبقى كأداة أمريكية للحرب على من يخرج عن الإمبريالية.

محمود الهباش أمريكا إسرائيل مهمتهما الأهداف الأمريكية تهجير الفلسطينيين

مواد متعلقة

جانتس: نمر بأيام صعبة ومضطرون لدفع أثمان مؤلمة لنهضة إسرائيل

"نيوزويك الأمريكية": مشكلة إسرائيل الغطرسة وعدم اعترافها بفشلها الاستخباراتى

دبلوماسى: إسرائيل تحاول فرض مخططها.. وحل الدولتين يُعيد 22% فقط من فلسطين

ما هى الآية القرآنية التى ألقتها إسرائيل فى منشورات على خان يونس وما دلالتها؟

اقتصاد لبنان يعانى جراء تصعيد حزب الله مع إسرائيل.. ومخاوف من حرب جديدة

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى يزور إسرائيل غدًا ويلتقى نتنياهو

أبوالغيط: تصويت الجمعية العامة لوقف العدوان على غزة يعكس عزلة إسرائيل

الأكثر قراءة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك