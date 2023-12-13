الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة حققت لى حلم الطفولة

حياة كريمة
حياة كريمة

تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على دعم وتحقيق أحلام السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وذلك عن طريق رصد متطلبات الأهالي، ومن ثم توفير ما يحتاجونه، وعملت المبادرة على تدريب النساء على الحياكة والخياطة داخل تلك القرى وتوفير المشاغل الخاصة للمتدربات، وذلك لتتوفر عندهن مصار رزق ثابتة ليأتين بمتطلباتهن ومتطلبات أسرهن.

المبادرة حققت لى حلم الطفولة

لم يختفِ حلم الطفولة من رأسها وأصبح يراودها حتى تجاوزت الـ46 عامًا، فلم تجد من يدعمها لتحقيق حلمها غير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. دعاء إبراهيم، من مركز «العياط» بمحافظة الجيزة، كانت تحلم أن تمتلك مشغلًا خاصًا بها وأن تصبح مصممة أزياء معروفة يطلبها المشاهير.

وقالت دعاء إبراهيم إنها كانت تحلم منذ الصغر بإدارة مشغلها الخاص، وأن تصبح مصممة أزياء، لكنها تزوجت فى وقت مبكر ولم تستطع تحقيق هذا الحلم، الذى تجدد مرة أخرى عبر الالتحاق بالورشة التدريبية التابعة لـ"حياة كريمة"، وذكرت أن الحلم لم يفارقها لحظة، لكن لم تكن تعرف من أين تبدأ، فلم تتلق أى تدريب عن الخياطة وفنون التصميم منذ أن كانت صغيرة، كما أنها لا تملك المال لإدارة وتنفيذ المشروع.

وأضافت أن المشكلات انتهت بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى وفرت لها تدريبًا مجانيًا على فنون الخياطة والتصميم لمدة 3 أشهر، تعلمت فيها كل تفاصيل المهنة، وساعدوها بعدها فى الحصول على قرض من قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التى تمولها الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، لتتمكن من فتح المشغل الذى لطالما حلمت به، مختتمه بتوجيه الشكر للرئيس السيسى والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على مساعدتهما لى فى تحقيق حلم طفولتها وتحويله إلى حقيقة وتوفر مصدر رزق ثابتًا تستطيع الإنفاق منه.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه السكان القرى النائية المشاغل الخاصة

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