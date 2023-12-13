رئيس "كهرباء القناة" يتفقد أعمال التطوير بمركز هندسة الشروق

زار المهندس سامي عرفة أبووردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، مقر هندسة الشروق الجاري تطويره طبقا لأحدث النظم الجارى تعميمها بشركات الكهرباء وفقا لمنظومة توحيد الهوية البصرية.

خلال زيارته استمع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء لشرح توضيحى من قبل المهندس جمال صديق رئيس قطاع العاشر والمدن الجديدة عن أعمال التطوير والتحديث، التى تشهدها الهندسة ومثيلاتها فى نطاق القطاع.

وأثنى أبو وردة على الجهد المبذول، موجها بسرعة الإنتهاء من الاعمال طبقا للهوية البصرية الموحدة مع ضرورة تقديم كل الإمكانيات لخدمة المواطنين وخاصة ذوي الهمم وكبار السن.

رافق رئيس الشركة خلال الزيارة المفاجئة لفيف من القيادات يتقدمهم المهندس أشرق قطب رئيس قطاعات تشغيل مدن القناة، والمشرف على قطاع النظم بالشركة، ومستشار المكتب الفنى المهندس محمد غازى.