"التجاري الدولي" يعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح "درايف للتمويل"

بقيمة 1.47 مليار جنيه..

أعلن اليوم البنك التجاري الدولي، طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1،467.5 مليار جنيه وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار جنيه لصالح شركة “درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجاري الدولي وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.



جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

كما قام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. كما شارك في الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC.

فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.



وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

- تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

- تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).

- تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر "ان نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجاري الدولي لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معربًا شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.

كما أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذي تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. وأضافت أن الإصدار الخاص بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية يأتي استكمالًا لجهود البنك التجاري الدولي في التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التي تعمل في الخدمات المالية غير المصرفية، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.

كما عبر أحمد أسامة الرئيس التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية عن سعادته بإتمام هذا الإصدار والذي يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة وممتدة بين شركة درايف والبنك التجاري الدولي، حيث يأتي هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين و أول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر بـ 5 مليار جنيه مصري.

وأضاف أحمد أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.