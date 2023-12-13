الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "شباب النواب": الشعب المصرى أثبت للعالم كله أنه "سيد قراره"

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الشعب المصري أثبت للعالم كله أنه «سيد قراره»، وهذا ما ظهر بخروج الملايين في الانتخابات الرئاسية 2024، ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار، لاستكمال مسيرة البناء.

وأضاف حسين، في بيانه، أن المواطنين ضربوا أروع المثل بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، ووجهوا رسالة قوية بأن الشعب المصري يظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أوبمقدراته.

txt

محمود حسين: إشادة الوفود المشاركة ببطولتي إفريقيا والعربية للترايثلون وسام على صدر اللجنة المنظمة

txt

رئيس شباب النواب: مصر تعيش يومًا تاريخيًا بإقبال غير مسبوق فى انتخابات الرئاسة

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر للشعب المصري بصفة عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، لاسيما أنهم قدموا ملحمة وطنية كبيرة، تعكس إدراكهم حجم المخاطر التي تواجه الوطن، وهو ما شاهده الجميع باصطفافهم أمام اللجان بالملايين.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات، لعبت دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية، وجعلتها تخرج بالشكل الحضاري اللائق بمصر وتاريخها، إذ اتسم دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلا عن تسهيل الإجراءات على الناخبين.

وأشاد بجهود الشرطة التي أسهمت بدور فعال في تأمين الانتخابات الرئاسية، وفي نفس الوقت نجحت في تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستوري.

الدكتور محمود حسين لجنة الشباب والرياضة الشعب المصري الانتخابات الرئاسية 2024 مسيرة البناء أهالي بورسعيد

الأكثر قراءة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

المؤشرات الأولية بفوز السيسى تنعش البورصة.. والمكاسب تتجاوز 58 مليار جنيه

في عيد ميلاد الفنانة كاميليا.. القوة أبرز صفات أنثى برج القوس

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عاجل.. كولر يسعى لضم بابى بادجى فى الميركاتو الشتوى

نصائح من صديق لـ انتوني روبنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

عبد الرحيم طايع

جماهير الكرة المصرية تؤازر فلسطين

مدحت بشاى

فى مواجهة فقدان المناعة الثقافية

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك