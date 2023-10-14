محمود حسين: إشادة الوفود المشاركة ببطولتي إفريقيا والعربية للترايثلون وسام على صدر اللجنة المنظمة

أكد اللواء محمود حسين المدير التنفيذي للاتحاد المصري للاتحاد المصري للترايثلون، وأمين عام الاتحاد العربي للعبة، أن البطولة الأفريقية والعربية للترايثلون المقامة حالياً بمدينة الغردقة شهدت مستوى فني وبدني عالي من جانب لاعبي مصر.

وقال حسين، إن منتخب مصر رجال وسيدات للترايثلون وكذلك المنتخب البارالمبي ظهروا بمستوى مميز ووضح اصرارهم للمنافسة على الصدارة.

وأضاف، أن هذه الفاعليات اظهرت عناصر كثيرة مميزة ومنافسات قوية وهو ما يعكس مدى قوة البطولة التى تعد احد أهم حلقات التأهيل للأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتابع خلال تصريحاته لـ الدستور، أن إقامة البطولتين الأفريقية والعربية في هذا التوقيت بالغردقة تؤكد مدى قدرة مصر على استضافة أكبر البطولات، ورسالة قوية لكل دول العالم أن مصر آمنة وقوية مهما حاول الأعداء تصوير غير ذلك.



وأشار إلى أن إقامة البطولتين العربية والإفريقية بمدينة الغردقة افضل رسالة لترويج السياحة وهو مايعكسه وينقله لاعبو أكثر من 30 دولة متواجدين حاليا.

كما وجه المدير التنفيذي للاتحاد المصري للترايلون الشكر للدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة المجتهد الدعم الكبير لكافة الألعاب الجماعية والفردية، مؤكداً أن مصر أصبحت تنافس على جميع الألقاب والبطولات بفضل دعم الدولة المصرية لكل الألعاب.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتراثيلون يتكون من اللواء أحمد ناصر وفي منصب النائب الدكتور أحمد حسام الدين وفي العضوية كلا من الإعلامية لمياء نبيل والعقد محمد سيد الأهل والدكتورة نادية صبحي ودكتور ياسر حسنى والدكتورة مريم وحيد فريد.