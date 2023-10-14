منافسة شرسة في اليوم الثاني من البطولتين العربية والإفريقية للترايثلون بالغردقة

شهد اليوم الثاني من البطولتين العربية والأفريقية للترايثلون المقامتين حاليًا في مدينة الغردقة منافسة شرسة بين عدد كبير من اللاعبين من مختلف الدول العربية والإفريقية.

وظهر لاعبو منتخب مصر رجالًا وسيداتًا للترايثلون، وكذلك لاعبو المنتخب البارالمبي بمستوى مميز، ووضحوا إصرارهم على المنافسة على الصدارة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسام الدين جلال، نائب رئيس الاتحاد المصري للترايثلون، أن هذه الفعاليات أظهرت عناصر كثيرة مميزة ومنافسات قوية، وهو ما يعكس مدى قوة البطولة التي تعد إحدى أهم حلقات التأهيل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وقال اللواء دكتور أحمد حسام، إن إقامة البطولتين الأفريقية والعربية في هذا التوقيت الذي تعاني فيه العديد من الدول من عدم الاستقرار، يؤكد أن منظومة أمنها ستظل محفوظة وقوية بعون الله، مهما حاول الأعداء تصوير غير ذلك.

وأشار الدكتور أحمد حسام إلى أن إقامة البطولتين العربية والإفريقية في مدينة الغردقة هي أفضل رسالة لترويج السياحة، وهذا ما يعكسه وينقله اللاعبون الذين يمثلون أكثر من ٣٠ دولة ويشاركون في هذا العرس الرياضي الضخم.

ولفت إلى أن الاتحاد المصري برئاسة اللواء أحمد ناصر شكل لجانه ومنح كل فرد اختصاصاته حتى يضمن الخروج بهذا الحدث بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر في القارة الإفريقية.

ووجه أحمد حسام الدين جلال الشكر للدولة المصرية برئاسة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن دعم السيد الرئيس للرياضة المصرية ساهم في النهوض بكافة الألعاب، وأصبحت منتخبات مصر في الصدارة وتحقق نتائج مشرفة في عدد كبير من الألعاب الفردية والجماعية، وهذا أفضل دليل.

كما وجه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المجتهد لدعمه الغير محدود لكافة الألعاب الجماعية والفردية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تنافس على جميع الألقاب والبطولات بفضل دعم الدولة المصرية لكل الألعاب.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري يتكون من اللواء أحمد ناصر في منصب رئيس المجلس، والدكتور أحمد حسام الدين في منصب نائب رئيس المجلس، وفي عضوية المجلس كلاً من الإعلامية لمياء نبيل، والعقيد محمد سيد الأهل، والدكتورة نادية صبحي، والدكتور ياسر حسني، والدكتورة مريم وحيد فريد.