الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اتحاد الترايثلون: مهرجان العلمين متنوع وقدّم المدينة بشكل غير تقليدي

اللواء أحمد ناصر
اللواء أحمد ناصر

تحدث اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للعبة الترايثلون، عن مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدًا أنه اتسم بالتنوع وقدّم مدينة العلمين بشكل غير تقليدي، وتضمن عددًا من الفعاليات والأحداث المختلفة.

 الرياضة من أهم أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية

وقال ناصر في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الرياضة من أهم أدوات القوى الناعمة للدولة المصرية، ورياضة الترايثلون رياضة جاذبة وفعالياتها تُنظم على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مهرجان العلمين يعد أحد الوسائل التسويقية غير التقليدية، موجهًا التحية لمنظمي مهرجان العلمين على هذا الفكر الرائع الذي اتسم بالتنوع.

وتابع: "كل الفئات العمرية اشتركت في فعاليات الترايثلون، وجذبت الجميع والعائلات للحضور، وتم إبراز العلمين وقدراتها" مؤكدًا أن اختيار شعار المهرجان العالم علمين كان موفقًا للغاية.

مهرجان العلمين لعبة الترايثلون العلمين مدينة العلمين صباح الخير يا مصر مهرجان العلمين الجديدة

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