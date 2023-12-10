رئيس شباب النواب: مصر تعيش يومًا تاريخيًا بإقبال غير مسبوق فى انتخابات الرئاسة

تقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب محافظة بورسعيد، مسيرة حاشدة للتصويت في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام.

وأكد الدكتور محمود حسين، في تصريحات صحفية اليوم أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هى واجب وطنى ودستورى على كل مواطن له حق التصويت في الانتخابات، مطالبًا جميع المواطنين للاصطفاف أمام اللجان الانتخابية وممارسة دورهم وحقهم الدستورى في اختيار القائد المناسب في تلك.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن محافظة بورسعيد، تشهد إقبالًا كبيرًا في مختلف جميع اللجان الانتخابية، وهو ما يعكس وطنيتهم الكبيرة، وحرصهم علي دعم وطنهم وقيادتهم السياسية في تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرًا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتمت الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.



وتنطلق عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.