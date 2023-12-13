جامعة الجلالة الأهلية تنظم الدورة الثانية على أحدث تطورات النانو تكنولوجى

نظم برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بمجال العلوم الأساسية في جامعة الجلالة، الدورة الثانية من "Nano Science Day"، حيث يأتي هذا الحدث كأستمرار للنجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى، في إطار السعي الدائم لتعزيز التفاعل العلمي وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال النانو تكنولوجي.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، وإشراف كلًا من دكتور رضوى أبوصالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي بالجامعة، ود. أحمد إبراهيم استاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم بالجامعة، بمشاركة Cellena Scientific، URAF U Research Animal Facility.

من أبرز الحضور د. محمد فرحات، مدير برنامج Nanoscience Engineering في مدينة زويل للعلوم وتكنولوجيا، ود. عمرو عوض، مدير برنامج علوم الادلة الجنائية جامعة المنصورة، ود. حسن نافع، المدير السابق لمركز النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية، ود. شيماء علي، من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والتي تعمل في مجال خلايا الطاقة الشمسية على نطاق النانو.

في كلمته، رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بالحضور مقدمًا الشكر للدكتور رضوى أبوصالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي بالجامعة، على الجهد المبذول مع فريق العمل من الطلاب في تنظيم هذا الحدث في دورته الثانية، الذي يجمع العديد من العلماء والباحثين في هذا المجال، لتبادل خبراتهم وتشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل العملي من خلال ورش العمل المختلفة.

وأكد الشناوي، حرصه لمتابعة نتائج المؤتمرات والندوات وورش العمل لكافة الأحداث بالجامعة، وتوفير كافة أنواع الدعم لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ كافة الأفكار المتميزة الناتجة عنهم، لتجهيز الطلاب لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب والبحث العلمي، كأحد أهم أهداف جامعة الجلالة للتركيز على التغيرات وتحديات المعرفة التي تصنع مستقبل أفضل لطلابنا، وذلك من خلال ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في مختلف القطاعات.

كما أوضحت الدكتورة رضوى أبوصالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي بالجامعة، إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التواصل الأكاديمي والبحثي بين الخبراء والأكاديميين والباحثين ممن لهم إسهامات مميزة في مجال تطوير النانو، بالإضافة إلي ممثلين من المراكز العلمية في الجامعات، مما يلقي الضوء على الابتكارات الرائدة والمستقبلية في عالم النانو، وتوضيح أهميتها في معالجة وتقديم الحلول في مختلف المجالات.



خلال الفعاليات عقدت العديد من ورش العمل الرئيسية، شملت ورشة COMSOL Multi-Physics: أداة قوية لنمذجة الأجهزة الكهرومغناطيسية، التي تركزت على تعريف الباحثين والطلاب بكيفية إجراء عمليات النمذجة والمحاكاة في مجال الأجهزة الكهرومغناطيسية تحت إشراف د. أحمد محمود هيكل بجامعة الجلالة، بالإضافة إلي ورشة "أنظمة توصيل الدواء المبتكرة: الطريق إلى علاج فعّال وآمن"، التي تهدف إلي تعريف المشاركين بأنواع حملة الدواء في نطاق النانو، وكيفية تحقيق توصيل فعّال وآمن للعلاج تحت إشراف د. علي نصر، ود. محمد صلاح كلية الصيدلة جامعة الجلالة.

كما عقدت ورشة "استخدام فئران التجارب"، التي تناولت كيفية استخدام فئران التجارب في اختبار لجزيئات النانو بطريقة تحافظ على حقوق الحيوان وتضمن التعامل الأخلاقي.

وفي نهاية الدورة تم الإعلان عن تعزيز التعاون العلمي بين برنامج النانو تكنولوجي، ومركز النانو تكنولوجي في الجامعة البريطانية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بناءً على التجارب والنجاحات التي تم تحقيقها من تجارب سابقة، لتوسيع مدارك الطلاب للتفكير فى مشاريع بحثية مختلفة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات مختلفة.