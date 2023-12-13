الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة الباز.. بدء مناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم" بنقابة الصحفيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز خلال ندوة مناقشة كتاب نجيب محفوظ

بدأت منذ قليل، فعاليات مناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم" للكاتب الصحفي محمود مطر، والصادر عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، فى قاعة طه حسين بالطابق الرابع بنقابة الصحفيين، وذلك بمشاركة الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، ويدير الندوة الإذاعي والإعلامي محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى.

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الكتاب يرصد الوجه الساخر لأديب نوبل

وبحسب تصريح سابق لمؤلف الكتاب؛ فإن نجيب محفوظ فى وجهه الإنسانى هو ابن بلد شهم جدع، ويتمتع بمروءة وشهامة، سريع البديهة حاضر الذهن، قادر على إلقاء النكت والإفيهات بخفة ظل ساحرة قادرة على انتزاع ضحكات كل من يسمعه.

وتابع «جمعت تلك التفاصيل من ابنته أم كلثوم ومن تلاميذه وأصدقائه مثل محمد سلماوى ويوسف القعيد وإبراهيم عبدالمجيد ونعيم صبرى ومحمود الشنوانى ومحمد جبريل ومحمد حسن عبدالله وهدى العجيمى وإبراهيم عبدالعزيز وفتحى هاشم وسعيد سالم وغيرهم».

لا يتوفر وصف.

واختتم فى الكتاب حاولت الكشف عن جوانب كثيرة من حياة صاحب نوبل مثل قصص حبه المبكرة وخطاباته التى تبادلها مع أصدقائه ومنها مثلًا خطاباته مع الأديب السكندرى المعروف سعيد سالم التى بدا فيها محفوظ مُصرًا على أن تنشر الأهرام رواية مسلسلة لسعيد سالم بدلًا من إحدى رواياته هو شخصيًا، وغيرها من تفاصيل عالم نجيب محفوظ الكبير جدًا.

23 شخصية جاورت نجيب محفوظ

وفي الكتاب 23 شخصية جاورت نجيب محفوظ وشهادات من حياته، تحكي عن صاحب الشخصية الثرية وكأنه جميع أبطاله، الأستاذ في المنزل وفي الأسواق وفي الشارع وفي المقهى وحتى في خطابه للرئيس.. إنه نجيب محفوظ.

ويعد الكتاب محاولة مهمة لاكتشاف وجه نجيب محفوظ الإنسانى، لتقديمه ليس بوصفه أهم مبدع وروائى عربى أو الأديب العربى الوحيد الحائز على جائزة نوبل، ولكن بوصفه نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم الباشا، المواطن المصرى البسيط ابن الجمالية عاشق الحارة المصرية، وزوج السيدة عطية الله، ووالد أم كلثوم وفاطمة، وصديق وأستاذ عدد هائل من الأدباء ومن النخبة ومن المصريين البسطاء.

نجيب محفوظ حكايات الراوي الأعظم محمود مط محمود مطر الدكتور محمد الباز الإعلامي محمد عبد العزيز نقابة الصحفيين

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