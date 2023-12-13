الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال استقباله السفير.. رئيس البريد المصرى يؤكد عمق العلاقات بين مصر وسريلانكا

هيئة البريد مع سفير
هيئة البريد مع سفير سريلانكا

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وممثلي الجالية السريلانكية في مصر وجميع القيادات التنفيذية بالبريد المصري.

قال السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا في القاهرة: "إن العلاقات الثنائية بين سريلانكا ومصر تحظى بتعاون وثيق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا لسريلانكا في العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية، معربًا عن شكره للبريد المصرى على إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور ٦٦ عامًا على العلاقات المصرية السريلانكية، مُبديًا إعجابه بما توصل إليه البريد المصري من تطور؛ متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين".

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وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ عمق العلاقات بين مصر وسيرلانكا حيث إنها تتسم بخصوصية تاريخية وثقة متبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن إصدار البريد المصري لطابع تذكاري للاحتفال بمرور ٦٦ عاما على تأسيس العلاقات المصرية السريلانكية، هو توثيق حضاري وثقافي يؤكد الخصوصية التاريخية للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة؛ درع البريد المصري وإصدار من الطابع التذكاري.

جدير بالذكر أن طابع مرور ٦٦ عامًا على العلاقات المصرية السريلانكية التذكاري، تم تصميمه بصورة فنية تعبر عن أبرز المعالم التاريخية المميزة لحضارة البلدين، كما أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم)، مؤمن متعدد الألوان وقيمته ١٠ جنيهات، ومزود بتقنية الـ"QR Code"؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع، تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

شريف فاروق البريد المصري سريلانكا مصر إصدار طابع سيرلانكا

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