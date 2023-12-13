الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس" تدين قرار أمريكا وبريطانيا فرض عقوبات على قيادات وكوادر الحركة

حماس
حماس

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة البريطانية عن فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة، قائلة: "ونعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

وأضاف البيان: "نعد هذا القرار المجحف والمبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

ودعا البيان الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مجددًا إلى مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.  ‏

حماس جو بايدن الحركة حركة المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني الشعب الفلسطيني

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