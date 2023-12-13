سبورتنج يتعادل مع هلال مطروح.. والحمام يهزم الأوليمبي في القسم الثاني "ب"

تعادل سبورتنج مع هلال مطروح بدون أهداف في مباراة القمة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثامن للمجموعة الثالثة “ 2 “ بدوري القسم الثاني ” ب ” التي أدارها الحكم أحمد حسونة ليحتفظ سبورتنج بالصدارة برصيد 15 نقطة ويرتفع رصيد هلال مطروح إلى 12 نقطة .

دمنهور يهزم كوم حمادة بهدف

واستعاد فريق دمنهورنغمة الانتصارات وهزم مركزشباب كوم حمادة بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق ليرتفع رصيد دمنهور إلى عشر نقاط ويتوقف رصيد مركز شباب كوم حمادة عند 11 نقطة ..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل إسلام فؤاد هدف الفوز لدمنهور في الدقيقة 78 .

وحقق فريق الحمام فوزا كبيرا وهزم الأوليمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الحمام إلى 15 نقطة ويشارك سبورنمج القمة ويتوقف رصيد الأوليمبي عند تسع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم الحمام بهدفين نظيفين سجلهما محمد رمضان ومصطفى كشري في الدقيقتين 36 والثانية من الوقت بدل الضائع وفي الشوط الثاني سجل كريم فوزي الهدف الثالث في الدقيقة 77 ثم سجل الأوليمبي هدفه الوحيد وشهدت المباراة طرد محمد صبحي لاعب الحمام في الدقيقة 80 .

المجد يفوز على طلائع الأسطول

وتعادل الإسكندرية للبترول مع فريق دلفي بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد دلفي إلى 11 نقطة ويرتفع رصيد الإسكندرية للبترول إلى خمس نقاط .

وحقق فريق المجد السكندري فوزا كبيرا بعدما نجح في تحويل تأخره أمام طلائع الأسطول بهدف إلى الفوز 3-1 ليرتفع رصيد المجد إلى عشر نقاط ويتوقف رصيد طلائع الأسطول عند سبع نقاط .