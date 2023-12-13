الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مقتل شخص على يد شقيقه.. وأمن أسوان يضبط المتهم

ارشيفية
ارشيفية

استقبلت مشرحة أسوان العمومية، جثة لشخص لفظ أنفاسه الأخيرة على يد شقيقه الأكبر بعد تلقيه عدة طعنات بسلاح أبيض أدت إلى وفاته مباشرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية فى أسوان، إخطارًا يفيد بمقتل شخص على يد شقيقه إثر تلقيه عدة طعنات بسلاح أبيض بمنطقة الكرور، ما أدى إلى وفاته مباشرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الاسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، نظرًا لوجود شبهه جنائية، وذلك للعرض على الطبيب الشرعى واتخاذ اللازم.

انتقال الجهات الامنية 

وانتقل ضباط مديرية أمن أسوان إلى مكان واقعة القتل لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتبين بالتحريات الأولية أن أن نشبت مشاجرة بين الشقيق الأكبر ويدعى "م. ك.ح" وأخيه الأصغر منه"أ. ك.ح"، يبلغ من العمر 33 سنة، لوجود خلافات عائلية انتهت بقيام الأكبر بطعن الأصغر منه بسلاح أبيض "مطواة" توفى على إثرها مباشرة.

فحص جثة المجنى عليه 

وتبين بفحص جثة المجنى عليه أنه لفظ انفاسه الأخيرة إثر تلقيه عدة طعنات منها طعنة نافذة فى منطقة الرقبة ما ادى إلى أصابته "بجرح قطعى بالرقبة" ووفاته مباشرة"، وتم ايداع الجثة بمشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة، وللعرض على الطبيب الشرعى. 

القبض على المتهم الرئيسي فى الواقعة

وتمكنت ضباط مديرية أمن أسوان من القاء القبض على المتهم بقتل شقيقه الاصغر منه، وتم التحفظ علية ومباشرة التحريات اللازمه لتحويل القضية إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب الرئيسية وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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