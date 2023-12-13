10 مصابين بانقلاب سيارة في أسوان

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية وادى النقرة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية وادى النقرة التابعة لدائرة المركز، وتحديدًا بالمنطقة المجاورة لإبراج الحمام، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وبالتحريات الأولية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص وهم: علاء بدري أحمد، عمره 38 سنه، وإصابته اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحسام مصطفى ياسين، عمره 20 سنه، وإصابته اشتباه كسر القدم اليمنى، وشاذلي سعيد توفيق، عمره 40 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالجسم، وشعبان ابراهيم كلحي، عمره 42 سنه، وإصابته كدمات وجروح بالجسم، وحسان محمد علي، عمره 18 سنه، وإصابته جروح وكدمات بالوجه.

كما أصيب أيوب محمد أيوب، عمره 27 سنة، وإصابته جروح وكدمات بالوجه، وعبد الكريم محمد أحمد، عمره 35 سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح في فروه الرأس، وشاذلي محمد إبراهيم، عمره 35 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وخالد حسان عبد الله، عمره 30 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وهاشم عنتر، عمره 30 سنه، وإصابته غيبوبة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.