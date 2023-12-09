السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 4 مصابين جراء اندلاع حريق هائل بشقة سكنية في أسوان (صور)

الحريق
الحريق

اندلع حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة الحصايا بمدينة أسوان، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة 3 أفراد بالدفاع المدنى أثناء تعاملهم مع الحريق وفتاة أيضًا. 

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا باندلاع حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة الحصايا التابعة لدائرة المدينة. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية فى أسوان للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، ولمعاينته ومعرفة أسبابه.

واثناء عمليات السيطرة علي الحريق والنيران المنتشرة بالشقة السكنية، أصيب 3 أمناء شرطة بالدفاع المدنى “محمد عبدالصبور أمين، عمره 45 سنة، وجمال شاكر محمد، عمره 41 سنة، وسيد حفنى سيد، عمره 38 سنة”  باختناق، وفتاة تدعي رضوى القذافى، عمرها 17 سنة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم فى نفس المكان، ماعدا واحد منهم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم 

وبالمعاينة تبين أن وراء اندلع النيران داخل الشقة السكنية انفجار المكيف، ما أدى إلى انتشار النيران فى الشقة بأكملها. 

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداداه فى المنطقة بشكل أكبر. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

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حريق هائل اصابة امناء شرطة شقة سكنية منطقة الحصايا قوات الحماية المدنية

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