الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تتفقد مستشفى مبرة المعادي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

مستشفى مبرة المعادي
مستشفى مبرة المعادي

تفقد وفدًا من وزارة الصحة والسكان، مستشفى مبرة المعادي، وذلك في إطار الجولات الميدانية المفاجئة، للمتابعة والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تفقد قسم الطوارئ بالمستشفى، واطلع على جدول الحضور والانصراف الخاص بالأطقم الطبية والاستشاريين، كما تفقد وحدة الرنين المغناطيسي ووحدة أشعة الـ X Ray، وتفقد غرف الرعاية المركزة، واستمع إلى شكوى أحد المواطنين، ووجه بسرعة علاج المواطن على نفقة التأمين الصحي ورد المبلغ المالي الذي تم تحصيله منه.

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واستمع الوفد من طبيب الرعاية المركزة إلى تقرير بالحالات المحجوزة بالقسم، وعددها 16 حالة واطمأن منه على حالتهم الصحية، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، كما تفقد الوزير وحدة الغسيل الكلوي واطمأن من المرضى وعلى تلقيهم الخدمة الطبية دون أي معوقات.

توافر الأجهزة وجودة المستلزمات الطبية

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم تفقد عيادة الأسنان واطمأن على توافر الأجهزة وجودة المستلزمات الطبية واطلع على دفتر الحالات بالعيادة، كما أشاد الوزير بافتتاح قسم «القلب المفتوح» في منتصف شهر أكتوبر الماضي والذي أجرى 10 عمليات جراحية كتشغيل تجريبي للقسم، موجها بالتوسع في إجراء تلك التدخلات وفقا لإمكانيات المستشفى.

وانتقد وفد وزارة الصحة، قلة عدد الأطباء المتواجدين ونقص الأخصائيين والاستشاريين، وقلة عدد المرضى المترددين على أقسام المستشفى وخاصة الطوارئ، مما يلا يتناسب مع إمكانيات المستشفى، إلى جانب انتقاد الوزير لعدم عمل العيادات المسائية، وغلقها قبل مواعيد العمل الرسمية.  

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ووجه الوفد بالتشغيل الكامل للعيادات الخارجية، وعيادة الأسنان وهي العيادات التي من المفترض أن تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، موجها مديرة المستشفى بزيادة التعاقدات مع الأطباء، حتى يتسنى تقديم خدمات طبية وعلاجية جيدة لأهالي المنطقة والمترددين على المستشفى.

وحدة الأطفال حديثي الولادة

وتفقد الوفد غرف الرعاية المركزة المخصصة للأطفال، وكذلك وحدة الأطفال حديثي الولادة «المبتسرين» واطمأن على حالتهم الصحية من خلال طبيبة الأطفال المعالجة لهم، كما اطلع على كشوف المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية، حيث يوجد بالمستشفى 14 حالة محجوزة داخليا ما بين تخصصات العظام والجراحة والباطنة.

كما تفقد أقسام المستشفى التي تم تطويرها، والتي تضمنت قسم أبحاث الرمد، كما تفقد بعض الغرف التي تم تجديدها والتي ستخصص لاستقبال المرضى، موجها بسرعة استلام تلك الأقسام حتى يتسنى تشغيلها في أقرب وقت وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

يذكر أن مستشفى مبرة المعادي هي إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية وتعمل بقوة بشرية حوالي 625 فرد وتضم 116 سرير، تشمل أسرة الطوارئ والرعاية المركزة و65 سرير داخلي.

الصحة مستشفى مبرة المعادي الخدمات الطبية العيادات المسائية الجولات الميدانية

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