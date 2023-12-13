كتب 3 قصص وأسس روايات الجيب.. حكايات من دفتر حياة حمدي مصطفى

كان مؤسس سلسلة مشروع القرن الثقافي "روايات الجيب"، فكان أديبًا، وليس ناشرًا فحسب، كما كان شاعرًا وكاتبًا وكان قارئًا نهمًا ومتذوقًا للأدب، وكان لديه ثلاث قصص كانت مقررة على الطلاب خلال اتحاد مصر وسوريا في نهاية الخمسينيات، وهي "أيام خالدة" و"عمالقة البرلس" و"بطولة سفينة"، بحسب ما أوضحه نجله مصطفى حمدي.

الناشر حمدي مصطفى الذي وصفه الكتاب بـ"الأب" و"المايسترو" وقد كان هو الكاتب والناشر الذي فضّل حياة الظل، ليصنع مجدًا من نوع آخر.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد حمدي مصطفى سيد مصطفى، الذي ولد في 13 ديسمبر 1928 ورحل عن عالمنا في 21 سبتمبر 2011، فهو صاحب الفضل في إصدار سلاسل “روايات مصرية للجيب” عام 1984، و"المكتب رقم 19" وزهور و"فلاش" و"زووم" و"كوكتيل 2000"فاستطاع أن يقدم ما يزيد على 1500 رواية.

ويعد الراحل حمدي مصطفى أحد رواد النشر لروايات الأطفال والشباب في مصر والعالم العربي، هو صاحب ومدير المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر، والمشرف العام على كافة الأعداد والسلاسل التي تصدرها الشركة، والتي خرجت عبرها آلاف الروايات التي تمهد السبل للشباب للقراءة.

وهو صاحب الفضل الأكبر في بداية نشر أعمال الدكتور نبيل فاروق وشريف شوقي مؤلف سلسلة روايات زهور، وخالد الصفتي، ودكتور أحمد خالد توفيق، حيث تنوعت موضوعات روايات الجيب لتشمل البوليسية والرومانسية والخيال العلمي والفانتازيا والتاريخ والأدب العربي الكلاسيكي.

ساهمت هذه الروايات التي أسسها حمدي مصطفى في تنمية حب القراءة لدى الأطفال والشباب، وساهمت في إثراء المكتبة العربية بالعديد من الأعمال الأدبية المميزة.

وخلال رحلته في عالم النشر، وضع حمدي مصطفى شعارَا لمؤسسته هو "نحن نخرج لك أحسن الكتب"، كما كان يقول دائما "نجحنا إلی حد كبير في جذب عيون واهتمامات الناشئة العرب من أمام التليفزيون إلی عشق القراءة عشقا مبرحا"، كما نشر العديد من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة مثل “سلاح التلميذ” وغيرها.

علاقة حمدى مصطفى بالكتاب والمبدعين

كشف مصطفى حمدي في لقاء له عن علاقة والده الناشر مصطفى حمدي بالأدباء والكتاب، فقال:" كان ارتباط والدي بالمبدعين إنسانيًا، وليس بمنطق العمل وحده، وكان يعتبرهم كأبنائه، ويقرأ لهم جميعًا، ويناقشهم، ويسأل عنهم، ويشاركهم الأفراح والأحزان في حالة أخوة وأبوة يصعب أن تتكرر".

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