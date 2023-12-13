موعد بداية الترم الثاني 2024 وامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف

مع قرب بدء شهر يناير يحرص الطلاب وأولياء أمورهم على معرفة موعد بداية الترم الثاني 2024 وامتحانات الفصل الدراسي الأول عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، ميعاد بداية الترم الثاني 2024، وذلك بالتزامن مع قرب ميعاد انتهاء الدراسة في العام الدراسي الحالي وعقد كافة امتحانات الترم الأول.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة موعد بداية الترم الثاني 2024، و امتحانات الترم الأول، و خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، ميعاد بداية الترم الثاني 2024 لكافة طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، منوها أن بداية الترم الثاني 2024 سيبدأ من يوم السبت الموافق 10 من فبراير المقبل 2024.

موعد نهاية الترم الثاني 2024

ومن المقرر أن سيستمر الترم الثاني في العام الدراسي الحالي 2023-2024، وتكون لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالعام الدراسي الحالي في يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024، وفقا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2024

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي، بدء من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير المقبل 2024، وستستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024.

خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024