الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«تعليم الوادى الجديد»: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024، لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى  الثانى الثانوى (عام وفنى )، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ

وقال وكيل تعليم الوادي: بالنسبة لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، الصفين الاول والثانى الإعدادى ( عام _ لغات _ مهنى ) ستجرى الامتحانات فى الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل.

فيما تجرى امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس العام واللغات والإعدادى المهنى فى الفترة من 16  حتى 24 من يناير، امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترة من 9 حتى 24 يناير


وستجرى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الفنى ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع ( حسب المجال والتخصص ) فى الفترة من 9 حتى 21 يناير، امتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسى فى الفترة من 9 حتى 21 يناير، وأخيرا منظومة الفصل الواحد من الثانى  حتى السادس الابتدائى فى الفترة من 9 حتى 14 يناير .

تكريم الطلاب المبدعين بمسابقة التربية الفنية

استقبل المهندس وكيل التعليم بالوادى الجديد، مجموعة من الطلاب المبدعين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الفنية بحضور موجه عام التربية الفنية،وحرص على تهنئة الطلاب بالتميز والابداع فى حصاد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية  بالمسابقات المختلفة. 

تضمن التكريم مراكز الجمهورية بمسابقات الفن التشكيلى _ التصميم الفنى _ مصر فى عيون أبنائها _ الطفولة _ الأبحاث والتذوق _ الطباعة اليدوية _ التعبير الفنى.

وكيل التعليم الوادي الجديد اعتماد جداول امتحانات جدول امتحانات الشهادة الاعدادية صفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف فصول المكفوفين

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