الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادي الجديد": مواصلة تدريب معلمى المجال الصناعى لتدريس المواد العملية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات والتدريب

صرح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين، بمواصلة فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى المجال الصناعى بالتعليم العام بالخارجة حسب التخصص للاستعانة بهم فى سد العجز بالمواد العملية فى مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع إدارتى التدريب والتعليم الصناعى بالمديرية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن البرنامج يستهدف معلمى المجال الصناعى بمدارس التعليم العام ويهدف لصقل وتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على تدريس المواد الفنية ولسد العجز بمدارس التعليم الفنى.

وخلال لقائه، وجه المهندس سيد الشكر والتقدير إلى عاطف شوقى موجه عام تعليم صناعى "سيارات " للتعاون المثمر فى تدريب معلمى المجال الصناعى بالخارجة، لافتا إلى أنه يوجد خطة عمل قادمة لتنفيذ البرنامج فى جميع الإدارات التعليمية.

وكيل التعليم الوادي الجديد مواصلة فعاليات البرنامج التدريبى المجال الصناعي سد العجز بالمواد العملية صقل وتنمية مهاراتهم تحفيزهم على تدريس المواد الفنية

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