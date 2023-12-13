الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال إعادة محاكمة متهم فى "حريق نقطة شرطة المنيب"

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

تواصل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا الخميس، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين، صدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية  حريق نقطة شرطة المنيب. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية كل من: المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب في أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا كما عاقبت 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة، عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.

الدائرة الثانية ارهاب المتهم محمد سامي شمس الدين نقطة شرطة المنيب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر

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