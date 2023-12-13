الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. الوثائقية تعرض فيلم "أثرياء شكلو العالم"

أثرياء شكلوا العالم
أثرياء شكلوا العالم

تعرض القناة الوثائقية في التاسعة مساء ولأول مرة الفيلم الوثائقي "أثرياء شكلوا العالم "، ويعرض الفيلم ضمن الخطة البرامجية الجديدة للقناة الوثائقية خلال شهر ديسمبر الجاري. 

تفاصيل فيلم أثرياء شكلوا العالم 

الفيلم الوثائقي أثرياء شكلوا العالم يرصد تأثير رجال الأعمال الأثرياء في ميزان القوى السياسية للعالم.

وتغوص السلسلة الوثائقية في تفاصيل صعود هؤلاء الأثرياء إلى القمة، أمثال: بيل جيتس، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج، وإيلون ماسك، مسلطة الضوء على سر قوتهم التي منحتهم تأثير الكلمة، حتى أصبحت تصريحاتهم ذات أهمية ربما أكثر من بعض قادة دول العالم الأول.

كما تغوص في تفاصيل حياة هؤلاء الأثرياء، حيث نرى مدى نفوذهم وقدرتهم على تحريك الأسواق المالية التي تغير مسار التاريخ أحيانًا، وتشكل- من جديد- جغرافية بعض البلدان.

لجنة أجرانات

على جانب آخر وفي إطار استمرار احتفال قناة "الوثائقية" باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، تعلن القناة إنتاجها وعرضها، خلال شهر ديسمبر، الفيلم الوثائقي "لجنة أجرانات"، الذي يتناول ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي "شمعون أجرانات" في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة التي مُني بها جيش الدفاع الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973.

قناة الوثائقية خلال ديسمبر

وعبر بعض المشاهد التمثيلية المؤدّاة باللغة العبرية، واستعراض وتحليل النقاط المفصلية التي قادت مسار التحقيقات، يُلقي فيلم "لجنة أجرانات" الضوء على عمل اللجنة التي اضطلعت بالتحقيق مع عسكريين إسرائيليين، ومسئولين، ووزراء، وصولًا إلى رئيسة الوزراء آنذاك "جولدا مائير"؛ للبحث عن أسباب الفشل الاستخباراتي في توقع اندلاع حرب أكتوبر، وكذلك الفشل في إدارة العمليات العسكرية ومواجهة هجوم الجيش المصري.

واستمر عمل اللجنة أكثر من 140 جلسة من التحقيقات، أُطيح بموجبها برئيسة الوزراء "جولدا مائير"، ووزير الدفاع "موشيه ديان"، ورئيس الاستخبارات العسكرية "إيلي زاعيرا"، وعدد من القادة العسكريين الآخرين. 

جدير بالذكر أن محاضر عمل اللجنة، ونصوص الاستجواب، التي ظلت طي الكتمان حتى وقت قريب، جاءت بمنزلة اعترافات قاسية بالهزيمة الإسرائيلية على المستويات كافة، سواء أمام خطة الخداع الاستراتيجي المصرية، أو أمام الأداء العسكري المصري الذي أربك قيادات إسرائيل على مدار أيام المعركة.

أثرياء شكلوا العالم فيلم أثرياء شكلوا العالم موعد عرض فيلم أثرياء شكلوا العالم الوثائقية افلام القناة الوثائقية

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