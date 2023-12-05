الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"لجنة أجرانات".. على شاشة الوثائقية فى ديسمبر

لجنة أجرانات
"لجنة أجرانات

في إطار استمرار احتفال قناة "الوثائقية" باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، تعلن القناة إنتاجها وعرضها، خلال شهر ديسمبر، الفيلم الوثائقي "لجنة أجرانات"، الذي يتناول ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي "شمعون أجرانات" في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة التي مُني بها جيش الدفاع الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973.

قناة الوثائقية خلال ديسمبر

وعبر بعض المشاهد التمثيلية المؤدّاة باللغة العبرية، واستعراض وتحليل النقاط المفصلية التي قادت مسار التحقيقات، يُلقي فيلم "لجنة أجرانات" الضوء على عمل اللجنة التي اضطلعت بالتحقيق مع عسكريين إسرائيليين، ومسئولين، ووزراء، وصولًا إلى رئيسة الوزراء آنذاك "جولدا مائير"؛ للبحث عن أسباب الفشل الاستخباراتي في توقع اندلاع حرب أكتوبر، وكذلك الفشل في إدارة العمليات العسكرية ومواجهة هجوم الجيش المصري.

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هذا وقد استمر عمل اللجنة أكثر من 140 جلسة من التحقيقات، أُطيح بموجبها برئيسة الوزراء "جولدا مائير"، ووزير الدفاع "موشيه ديان"، ورئيس الاستخبارات العسكرية "إيلي زاعيرا"، وعدد من القادة العسكريين الآخرين. 

جدير بالذكر أن محاضر عمل اللجنة، ونصوص الاستجواب، التي ظلت طي الكتمان حتى وقت قريب، جاءت بمنزلة اعترافات قاسية بالهزيمة الإسرائيلية على المستويات كافة، سواء أمام خطة الخداع الاستراتيجي المصرية، أو أمام الأداء العسكري المصري الذي أربك قيادات إسرائيل على مدار أيام المعركة.

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