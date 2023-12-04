الوثائقية.. 4 أفلام قوية خلال ديسمبر

تقدم قناة «الوثائقية»، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال شهر ديسمبر الجارى، مجموعة مميزة من الأفلام الوثائقية التى تناقش قضايا محلية وإقليمية مهمة، وتتواكب مع الكثير من الأحداث الجارية.

وخلال الأيام الماضية، قدمت القناة مجموعة مميزة من الأفلام التى حققت انتشارًا كبيرًا، منها عرض الجزء الثالث من الفيلم الوثائقى «هيكل.. سيرة الأستاذ»، الذى تناول كواليس وتفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى مشهد رحيله فى عام ٢٠١٦. وعرضت القناة، أيضًا، السلسلة الوثائقية «أبطال خارقون»، التى توثق تجارب عدد من الأبطال الذين يتمتعون بقوى خارقة لقوانين الطبيعة، تمكنهم من تنفيذ أفعال لا يستطيع غيرهم تنفيذها.

خالٍ من فيروس سى

الفيلم الوثائقى يوثق قصة مصر الملهمة فى القضاء نهائيًا على فيروس سى، ويرصد رحلة التحول من صدارة الدول التى تعانى المرض إلى أول بلد على مستوى العالم يحقق المستوى الذهبى فى القضاء عليه، بشهادة منظمة الصحة العالمية.

ويسلط الفيلم الضوء على قصة انتشار فيروس سى فى مصر خلال عقود ماضية، حتى بدأت الدولة منذ عام ٢٠١٤ خطة التخلص من هذا الفيروس من خلال كثير من الخطوات على الأرض، وصولًا إلى الإنجاز الأكبر فى عام ٢٠١٨، وإطلاق مبادرة «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على المرض.

كما يشرح تفاصيل تُعرض لأول مرة عن أكبر مسح طبى فى تاريخ القطاع الصحى فى العالم، الذى شمل ملايين المصريين أثناء فترة التحقق من أعداد المصابين بفيروس سى، ووضع الخطط العلاجية لهم.

القاهرة.. تجميل وجه العاصمة

أعلنت القناة عن إنتاج الفيلم الوثائقى «القاهرة.. تجميل وجه العاصمة»، وعرضه خلال الشهر الجارى، حيث يوثق مراحل تحديث العاصمة المصرية، التى بدأت منذ عام ٢٠١٤ وما زالت مستمرة إلى الآن.

ويرصد الفيلم جزءًا من تاريخ القاهرة فى حقب زمنية مختلفة، ويبرز كيف أسهمت بعض مشروعات التطوير الجارية فى إعادة البريق إلى بعض المناطق والأحياء، التى طالها الإهمال خلال العقود الماضية، كما يرصد الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعوائد السياحية المنتظرة لتلك المشروعات على صعيد العمارة والعمران.

أثرياء شكّلوا عالمنا

يرصد الفيلم تأثير رجال الأعمال الأثرياء فى ميزان القوى السياسية للعالم، ويغوص فى تفاصيل صعود هؤلاء الأثرياء إلى القمة، أمثال: «بيل جيتس، وجيف بيزوس، ومارك زوكربيرج، وإيلون ماسك»، ويسلط الضوء على سر قوتهم التى منحتهم تأثير الكلمة، حتى أصبحت تصريحاتهم ذات أهمية؛ ربما أكثر من بعض قادة دول العالم الأول. كما تغوص السلسلة الوثائقية فى تفاصيل حياة هؤلاء الأثرياء، حيث نرى مدى نفوذهم وقدرتهم على تحريك الأسواق المالية، التى تغير مسار التاريخ أحيانًا، وتشكل من جديد جغرافية بعض البلدان.

منكوبات فى غزة

يُوثق الفيلم معاناة الفلسطينيات المصابات بالأورام فى تلقى العلاج، فى ظل سياسات التعنت والمنع التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى للحيلولة بين المرضى والدواء. ويعرض العمل قصصًا إنسانية مؤثرة حدثت خلال السنوات الماضية، ويرصد كيف عانت الفلسطينيات المصابات بالأورام السرطانية من تضييق فى الحصول على العلاج، فى ظل عجزهن عن تلقى العلاج فى مستشفيات غزة فقيرة الإمكانات، أو حتى فى مستشفيات الضفة الغربية، ما يطرح على المُشاهد سؤالًا منطقيًّا مفاده «إذا كان هذا ما كانت تعانيه الفلسطينيات المصابات بالأورام، فكيف الوضع الآن بعدما أجهزت الغارات الإسرائيلية الوحشية الأخيرة على أغلب المقدرات الصحية فى غزة؟».

وتولت صناعة الفيلم المخرجة الإسبانية آنا ألبا، التى تُوفيت أثناء العمل عليه، واستأنفه زملاؤها حتى خرج إلى النور، موثقًا بعضًا من مأساة أهلنا فى فلسطين.