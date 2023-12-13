الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لعاطل متهم بحيازة حشيش في السلام

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بحيازة الحشيش المخدر وبندقية آلية بمدينة السلام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على المتهم "س.ط" عاطل أثناء مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة السلام أول، اشتبهت في المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى بندقية آلية ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 

جنايات القاهرة حيازة الحشيش المخد مدينة السلام مديرية امن القاهرة

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