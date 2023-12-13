الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة في وفاة طالبة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بالتجمع

جريدة الدستور

فتحت نيابة  القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع تلميذة مصرعها، أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "مي"، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمروها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها على الفور.

ألقي القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة تلميذة مصرع عجلات أتوبيس طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة منذ الثامنة صباحًا

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

6 أطعمة يمكن أن تسبب الإمساك في الشتاء.. أطعمة منخفضة الألياف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك