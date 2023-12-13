تحقيقات موسعة في وفاة طالبة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بالتجمع

فتحت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقات موسعة لكشف ملابسات مصرع تلميذة مصرعها، أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفلة بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة "مي"، 8 سنوات، مصابة بكسور بجسدها وبعمل التحريات تبين أن الطفلة كانت عائدة من مدرستها فى أتوبيس وبعد نزولها لم ينتبه السائق بمروها أمام الأتوبيس وتحرك مما تسبب فى سقوطها أسفل عجلات الأتوبيس ودهسها ولقت مصرعها على الفور.

ألقي القبض على السائق وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.