"القاهرة الإخبارية": توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالقاهرة الجديدة منذ الثامنة صباحًا

قالت شروق وجدي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه منذ الثامنة صباح اليوم والمواطنين يتوافدون للجان الانتخابية بالقاهرة للإدلاء بأصواتهم وبالتحديد في منطقة القاهرة الجديدة، مؤكدة أن اللجان تشهد تزاحمًا كبيرًا.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن محافظة القاهرة تضم 45 لجنة عامة وعدد المراكز الانتخابية 444، وعدد اللجان الفرعية 961، مشيرة إلى أن عدد الناخبين في محافظة القاهرة فقط 8 مليون و236.761 ألف ناخب.

تصريحات بعض المنظمات الدولية لمتابعة العملية الانتخابية

وتابعت أنهم تحدثوا مع بعض المنظمات الدولية المختلفة إلى كانت تتابع سير العملية الانتخابية وكان لهم بعض الزيارات الأخرى مثل المنيا وبعض المحافظات، مشيرة إلى أنهم تحدثوا عن سير العملية الانتخابية وسهولتها وكيف تسير العلمية اللوجستية لهم ورؤيتهم للمشهد وأنه يوجد حالة من الفرحة والبهجة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.