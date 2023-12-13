الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد للأجهزة التنفيذية: شكرًا على جهودكم في الانتخابات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،  الشكر والتقدير لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وذلك على جهودهم الكبيرة والمضنية خلال سير أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة بورسعيد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكرى.

 

وقال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية ضربت أروع الأمثلة للإخلاص في العمل وحب الوطن والذي بدا واضحا من خلال الاستعدادات المكثفة التي تم اتخاذها في جميع الأحياء وبورفؤاد،  لتجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى والمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية الانتخابية والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين خلال عملية الاقتراع.

وأكد المحافظ،  أن العملية الانتخابية ببورسعيد ظهرت بصورة مشرفة، عكست التطور الحضاري والتنمية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيدا بمستوى التنظيم والرقي الذي شهدته اللجان الانتخابية، والذي كان نتيجة عمل دؤؤب للأجهزة التنفيذية قبل بدء مارثون الانتخابات الرئاسية.

ونوه اللواء عادل الغضبان،  أن التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، كان أهم أسباب انتظام العملية الانتخابية وخروجها في أبهى صورة بمحافظة بورسعيد.

كما أشاد محافظ بورسعيد، بالإقبال المكثف للمواطنين خلال عملية الاقتراع،  ووعيهم بضرورة ممارسة حقهم الدستوري  واختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية، متمنيا لجميع التنفيذين التوفيق خلال الفترة القادمة لما فيه الخير لبلدنا الحبيبة.

كما توجه محافظ بورسعيد،  بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد،  وذلك لجهودهم الأمنية قبل وأثناء سير العملية الانتخابية،  فضلا عن دورهم في تأمين المقرات الانتخابية،  وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين خلال عملية التصويت.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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