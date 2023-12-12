محافظ بورسعيد يتفقد المقر الانتخابي بمدرسة التنيس لمتابعة سير عملية الاقتراع

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير وانتظام انتخابات الرئاسة داخل مدرسة التنيس بحي المناخ، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وحرص محافظ بورسعيد على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، والتقى عددا من الناخبين للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية في يومها الثالث.

كما التقى “ الغضبان” بعدد من المستشارين وتابع انتظام سير العمل داخل اللجنة موجهًا الشكر للأجهزة المعنية علي هذا الأداء المشر، معربا بتوافد الشباب والنساء وكبار السن علي جميع اللجان الانتخابية، مؤكدا ان الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتًا للانتباه مع اتخاذ المحافظة كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

و جدد محافظ بورسعيد، دعوته لأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.

انتخابات الرئاسة 2024

‎وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

محافظ بورسعيد يتباع سير وانتظام انتخابات 2024

محافظ بورسعيد يتباع سير وانتظام انتخابات 2024

محافظ بورسعيد يتباع سير وانتظام انتخابات 2024

محافظ بورسعيد يتباع سير وانتظام انتخابات 2024

محافظ بورسعيد يتباع سير وانتظام انتخابات 2024