حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي بدائرة القسم، وكلّفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "شخصين" حال استقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية".

وبمواجهتهما، اعترفا بمزاولتهما نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.