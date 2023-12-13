الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفينة أمريكية تحبط محاولة الحوثيين استهداف ناقلة نفط فى باب المندب

سفينة
سفينة

قال مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، إن  الحوثيين أطلقوا صباحًا صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب لكنهم أخطأوها.

وتابع المسئول الأمريكي أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها، حيث استهدف الحوثيون ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند، عليها طاقم مسلح.

txt

بابا الفاتيكان يطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة

الهجمات في البحر الأحمر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، إن "الحوثيين اليمنية، التي تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وتهاجم السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر، تكتسب شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتبني نفوذًا إقليميًا يمكن أن يساعد في توسيع قوتها في الداخل".

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن ضربة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران لناقلة نرويجية يوم الإثنين بصاروخ كروز، هى واحدة من أولى ضرباتها الناجحة بعد أسابيع من التهديدات، وتمثل تصعيدًا كبيرًا.

وأضافت: "في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تركت الحرب في غزة المواطنين يغلون بالغضب من إسرائيل والولايات المتحدة- وفي بعض الحالات، من حكوماتهم المدعومة من الولايات المتحدة- أشاد الناس بالحوثيين باعتبارهم إحدى القوى الإقليمية الوحيدة الراغبة في التصدي للحرب وتحدي إسرائيل بما هو أكثر من الكلمات القاسية".

في هذا الإطار، نقلت الصحيفة آراء بعض الخبراء؛ حيث قال خالد نجيم، الذي يعمل في شركة مستلزمات طبية في صنعاء، العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون: "ما فعلوه أعطانا كرامة، لأنهم فعلوا ذلك في وقت كان الجميع يتفرجون فيه مكتوفي الأيدي".

وقال يوئيل جوزانسكي، زميل أبحاث كبير في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إن تلك الحملة حولت الحوثيين من قوة محلية وإقليمية إلى قوة ذات تأثير عالمي.

سفينة حربية أمريكية الحوثيون الحوثيون جماعة إرهابية استهداف ناقلة نفط احتجاز ناقلة نفط إيرانية

مواد متعلقة

بدء محاكمة أحد العاملين فى دائرة الاستخبارات الألمانية لاتهامه بـ"الخيانة"

المحكمة العليا في الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير.. ومخاوف من رد باكستان

بيربوك: القوات الأوكرانية وضعت الأسطول الروسي بالبحر الأسود في موقف دفاعي

العاهل الأردنى يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

مسؤول ألماني يتوجه إلى تل أبيب في أول زيارة خارجية له

تنامي الحركات الخضراء في جنوب شرق أوروبا.. ودورها في مستقبل البيئة بالمنطقة (تقرير)

جريمة حرب.. "العفو الدولية": إسرائيل استهدفت الصحفيين فى لبنان

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم لبحث أزمة الدول عالية المديونية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا

الجدول الزمنى لعملية الفرز حتى إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

اليوم الـ68 من العدوان: عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل بغزة

مخاوف من حدوث فيضانات فى إسرائيل وقطاع غزة (تقرير)