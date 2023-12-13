سفينة أمريكية تحبط محاولة الحوثيين استهداف ناقلة نفط فى باب المندب

قال مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، إن الحوثيين أطلقوا صباحًا صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب لكنهم أخطأوها.

وتابع المسئول الأمريكي أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها، حيث استهدف الحوثيون ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند، عليها طاقم مسلح.

الهجمات في البحر الأحمر

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، إن "الحوثيين اليمنية، التي تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل وتهاجم السفن التي تبحر عبر البحر الأحمر، تكتسب شعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتبني نفوذًا إقليميًا يمكن أن يساعد في توسيع قوتها في الداخل".

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، إن ضربة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران لناقلة نرويجية يوم الإثنين بصاروخ كروز، هى واحدة من أولى ضرباتها الناجحة بعد أسابيع من التهديدات، وتمثل تصعيدًا كبيرًا.

وأضافت: "في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تركت الحرب في غزة المواطنين يغلون بالغضب من إسرائيل والولايات المتحدة- وفي بعض الحالات، من حكوماتهم المدعومة من الولايات المتحدة- أشاد الناس بالحوثيين باعتبارهم إحدى القوى الإقليمية الوحيدة الراغبة في التصدي للحرب وتحدي إسرائيل بما هو أكثر من الكلمات القاسية".

في هذا الإطار، نقلت الصحيفة آراء بعض الخبراء؛ حيث قال خالد نجيم، الذي يعمل في شركة مستلزمات طبية في صنعاء، العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون: "ما فعلوه أعطانا كرامة، لأنهم فعلوا ذلك في وقت كان الجميع يتفرجون فيه مكتوفي الأيدي".

وقال يوئيل جوزانسكي، زميل أبحاث كبير في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إن تلك الحملة حولت الحوثيين من قوة محلية وإقليمية إلى قوة ذات تأثير عالمي.